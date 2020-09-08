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Manisa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

MANİSA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü korona virüs tedbirleri altında düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.
Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde kutlama programı düzenlendi. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluş töreni bu yıl ise bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının gölgesinde yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Manisa Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkan Vekili Ahmet Karadağ, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Karadeniz, Başkan Ergün başta olmak üzere anıta çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Manisa küllerinden yeniden doğdu"
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşmayı yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bugün 8 Eylül. İdam fermanıyla çıktığı yolda milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün milletine olan inancı var bugün yüreğimizde. Bu mutlu gün buram buram şehit konan bir gündür. Şanlı bayrağımızın anlamını bilenlere kutlu olsun. Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferle birlikte Manisa’mızın yaşadığı zulüm ve esaret 8 Eylül 1922’de son buldu" dedi.
Zorluklar içinde yepyeni bir ülke kurulurken Manisa’nın da bir Anka kuşu gibi küllerinden doğduğunu ve geleceğe umutla baktığını ifade eden Başkan Ergün, "Atatürk’ün önderliğinde başlatılan şehirleşme, eğitim, bilim, kalkınma hareketi Manisa’da hızlı bir şekilde vücut bulmuş. Bizlerde bu büyük mirasın emanetçisi olmaya devam ediyoruz. Çünkü biz Manisa’yız, çünkü biz Mustafa Kemal’iz, çünkü biz Türkiye’yiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 11 yılı aşkın bir süredir bu güzel şehrin daha da güzelleşmesi için canla, başla çalışıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.
Çelenk sunma töreninden sonra Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle program sona erdi.

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