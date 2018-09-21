SPOR

Efsane kulübün kupalarına el kondu!

TÜRKİYE'DEN FUTBOL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:47 | Son Güncelleme

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisasapor'un kupalarına, bir kasap esnafı tarafından geçmiş yıllardan kalan et ürünleri borcu nedeniyle haciz konuldu.

Efsane kulübün kupalarına el kondu!

Süper Lig'den düştükten sonra maddi sıkıntılarla boğuşan Manisaspor'da, geçmiş dönemlerde kazanılan şampiyonluk kupaları bir kez daha haczedildi. Bir kasap esnafına 161 TL'lik et ürünü borcu nedeniyle yapılan haciz işleminde, Manisaspor’un müzesinde bulunan kupalara değer biçilerek haciz konuldu.

Kulüpten alınan kupalar, yediemin deposuna kaldırıldı. Kupaların, borçların ödenmesi için verilen süre içinde ödeme işlemi yapılmazsa açık attırmayla icra dairesine satılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Manisaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere uzun zamandır sıkıntılı bir süreçten geçen kulübümüz, yeni yönetim kurulumuzun göreve gelmesiyle birlikte çok sayıda sorunun üstesinden gelmiş, ancak önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sıkıntı yaşamaya devam etmektedir. Daha önce eski bir çalışanımızın 16 bin TL alacağına karşı kulübümüz yine icra şokuyla karşı karşıya kalırken, bu ücret son anda ödenerek kupalarımızın haczi durdurulmuştur. Son olarak kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasap esnafına, 161 bin TL alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnafta alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır. Ancak şunu özellikle belirtmek isteriz ki Manisaspor yaşadığı bu süreci kesinlikle hak etmemektedir. Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirde ki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor’u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor’un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
manisaspor spor toto 2. lig

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