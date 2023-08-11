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Manisa’ya şehit ateşi düştü

11.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz’da yaralanarak, GATA’da tedavi altına alınan Manisalı Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehit olduğu duyuruldu.

Manisa’ya şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz’da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 10 Ağustos 2023 tarihinde (dün) şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

SARUHANLI NÜFUSUNA KAYITLI

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehit haberi, memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu. Konuyla ilgili Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Karadeniz, mesajında şu ifadelere yer verdi, “İlimiz Saruhanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun”


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