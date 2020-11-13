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Mansfield Town Başkanı Carolyn Radford'a silahlı saldırı!

FUTBOL HABERLERİ  | 13.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

İngiltere'de 4. Lig olarak kabul edilen League Two'da mücadele eden Mansfield Town'un sahibi ve başkanı Carolyn Radford, Portekiz'de polis kılığına giren silahlı soyguncuların saldırısına uğradığı açıkladı. Pahalı mücevherlerini kaybettiğini dile getiren başkan, "Beni darp edip değerli eşyalarımı çaldılar. Tek tesellim çocuklarımın araçta olmamasıydı. Olay hakkında bilgisi olan kişilerden saldırganları yakalanması için polis ile irtibata geçmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mansfield Town Başkanı Carolyn Radford'a silahlı saldırı!

İngiltere’nin Mansfield Town takımın sahibi Carolyn Radford, Portekiz‘de polis elbisesi giyen silahlı saldırganların saldırısına uğradığını söyledi.

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Carolyn, kocası ile beraber çocuklarını okula bıraktıktan sonra silahlı soyguncuların kendisini ve kocasını darp edip soyduklarını iddia ederek Instagram hesabından saldırganların yakalanması için çağrıda bulundu.

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Soygunda pahalı mücevherlerini kaybeden Carolyn, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah çocuklarımı okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda, üzerlerinde polis elbisesi bulunan motorsikletli iki kişi kocamla içinde bulunduğum aracın önünü kesti. Beni darp edip değerli eşyalarımı çaldılar. Tek tesellim çocuklarımın araçta olmamasıydı. Olay hakkında bilgisi olan kişilerden saldırganları yakalanması için polis ile irtibata geçmelerini rica ediyorum."


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