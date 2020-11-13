Mansfield Town Başkanı Carolyn Radford'a silahlı saldırı!

İngiltere’nin Mansfield Town takımın sahibi Carolyn Radford, Portekiz‘de polis elbisesi giyen silahlı saldırganların saldırısına uğradığını söyledi.
Carolyn, kocası ile beraber çocuklarını okula bıraktıktan sonra silahlı soyguncuların kendisini ve kocasını darp edip soyduklarını iddia ederek Instagram hesabından saldırganların yakalanması için çağrıda bulundu.
Soygunda pahalı mücevherlerini kaybeden Carolyn, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah çocuklarımı okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda, üzerlerinde polis elbisesi bulunan motorsikletli iki kişi kocamla içinde bulunduğum aracın önünü kesti. Beni darp edip değerli eşyalarımı çaldılar. Tek tesellim çocuklarımın araçta olmamasıydı. Olay hakkında bilgisi olan kişilerden saldırganları yakalanması için polis ile irtibata geçmelerini rica ediyorum."
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