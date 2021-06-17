Manş'ı yüzerek geçen Bengisu, ABD'deki zorlu parkurlarda da Türk bayrağı açmaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek aşmayı başaran Türk sporcu Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki iki zorlu parkur olan "Catalina Kanalı" ve "Manhattan Adası"nı geçmek için çalışıyor.

Henüz 6 yaşındayken tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na giren, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden 25 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.

Manş Denizi'ni solo olarak en kısa sürede geçen Türk kadını olan Bengisu Avcı, İzmir'in Urla ilçesindeki antrenmanlarıyla yeni hedeflerine hazırlanıyor.

Soğuk su, kuvvetli akıntı ve büyük dalgalarla mücadele etmek için gece gündüz çalışan Avcı, iki ayrı zorlu maratonu tamamlamak için ABD'ye gidecek.

Avcı, ilk olarak 19 Temmuz'da ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı aşmak istiyor. Başarılı sporcunun ABD'deki ikinci hedefi de 8 Ağustos'ta Manhattan Adası'nın çevresindeki 45 kilometrelik parkuru tamamlamak.