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Manş'ı yüzerek geçen Bengisu, ABD'deki zorlu parkurlarda da Türk bayrağı açmaya hazırlanıyor

17.06.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadını" unvanını 2018'de kazanan 25 yaşındaki Bengisu Avcı, ABD'deki iki ayrı zorlu parkur olan "Catalina Kanalı" ile "Manhattan Adası"nı kulaçlarıyla geçerek Dünya Açık Su Yüzme Federasyonunca verilen "Üçlü Taç" unvanına uzanmak istiyor - Avcı: - "Catalina'yı geçtikten sonra Türk bayrağını açtığımı hayal ediyorum. Bir Türk kadın sporcu olarak parkurları tamamlamayı istiyorum" - "Parkurun en zorlu tarafı 23.00'te başlaması. Köpek balığı, denizanası gibi canlılar da oldukça fazla ama ben korkmuyorum"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni yüzerek aşmayı başaran Türk sporcu Bengisu Avcı, şimdi de ABD'deki iki zorlu parkur olan "Catalina Kanalı" ve "Manhattan Adası"nı geçmek için çalışıyor.

Henüz 6 yaşındayken tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlanan, 2011'de Açık Su Milli Takımı'na giren, Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden 25 yaşındaki Bengisu Avcı, 3 Ağustos 2018'de İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek daha önce 1979'da aynı etabı 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadını olan Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bıraktı.

Manş Denizi'ni solo olarak en kısa sürede geçen Türk kadını olan Bengisu Avcı, İzmir'in Urla ilçesindeki antrenmanlarıyla yeni hedeflerine hazırlanıyor.

Soğuk su, kuvvetli akıntı ve büyük dalgalarla mücadele etmek için gece gündüz çalışan Avcı, iki ayrı zorlu maratonu tamamlamak için ABD'ye gidecek.

Avcı, ilk olarak 19 Temmuz'da ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı aşmak istiyor. Başarılı sporcunun ABD'deki ikinci hedefi de 8 Ağustos'ta Manhattan Adası'nın çevresindeki 45 kilometrelik parkuru tamamlamak.

Genç sporcu, ilk aşamada başarılı olursa "Catalina Kanalı'nı solo olarak geçen ilk Türk kadını" unvanına sahip olacak.

Bengisu Avcı, ikinci aşamayı da tamamlarsa Manş, Catalina ve Manhattan parkurlarını aşanlara Dünya Açık Su Yüzme Federasyonu tarafından verilen "Triple Crown"a (Üçlü Taç) kavuşacak.

- Türk bayrağı açma hayali

Bengisu Avcı, antrenman öncesi AA muhabirine, en büyük hedefinin Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina Kanalı (ABD), Cebelitarık Boğazı (İspanya-Fas), Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) kapsayan Oceans Seven'i tamamlamak olduğunu söyledi.

Hayaline giden ilk adımı Manş Denizi'ni 2018'de geçerek attığını anlatan Avcı, 2020'de de Catalina Kanalı'nda kulaç atmak için hazırlandığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonun Temmuz 2021'e ertelendiği bilgisini veren Avcı şöyle konuştu:

"Catalina'ya iki yıldır hazırlanıyordum. 2020 için tarih almıştım ama salgın nedeniyle ertelendi. Parkurun en zorlu tarafı gece 23.00'te başlaması. Köpek balığı, denizanası gibi canlılar da oldukça fazla ama ben korkmuyorum çünkü onların ortamına giriyoruz ve biz onlara zarar vermezsek bize zarar vermeyeceklerine inanıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. İnşallah bunu da başarıyla tamamlayacağım."

Manş Denizi, Catalina Kanalı gibi parkurlarda yüzücülerin zorlandığını, büyük bölümünün de geçişi tamamlayamadığını aktaran Avcı, günlük 4-5 kilometrelik parkurları tamamlayarak hazırlık yaptığını dile getirdi.

Avcı, soğuk, mesafe ve mental antrenmanlar yaptığını belirterek, "Catalina'yı geçtikten sonra Türk bayrağını açtığımı hayal ediyorum. Bir Türk kadın sporcu olarak parkurları tamamlamayı istiyorum." diye konuştu.

- "Tek eksiğim sponsor"

Parkurları geçmeye hazır olduğunu anlatan Avcı, tek eksiğinin sponsor olduğunu, yurt dışı geçişlere hazırlanmak ve döviz alabilmek için arabasını satmak zorunda kaldığını söyledi.

Avcı, ailesinin ve eşinin desteğiyle uluslararası organizasyonlara hazırlandığını dile getirerek, "Bir hayaliniz olduğunda hayalinize kavuşmak için her şeyi yapıyorsunuz." diye konuştu.

Ege Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan Avcı, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalıştığını, genç yüzücü Aysu Türkoğlu'nu da uluslararası organizasyonlar için hazırladığını sözlerine ekledi.

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