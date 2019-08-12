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Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Mansur Ark önceki gün Bodrum bir otelde sahne aldı. Sahne biter bitmez sıcaktan bunalan Ark kıyafetleriyle denize atladı.

Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

Muğla’da, "Maalesef" şarkısıyla hayranlarını selamlayan Mansur Ark nostalji rüzgarları estirdi. 90'lar konseptli konserinde başarılı şarkıcıya kendisini dinlemeye gelen hayranları eşlik etti.

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Konser sırasında küçük bir hayranıyla da ilgilenen Ark sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Performansı bittikten sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Mansur Ark, izleyicilerden tam not aldı.

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Konser sonrasında bunaltıcı sıcağa dayanamayan Ark, kıyafetleriyle denize atladı. Kartal işareti yaparak denize atlayan Ark'ın atlayışı herkesi şaşırttı. (İHA)


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