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Aybüke Pusat konusunda sessiz kalması gündemdeydi! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebek bekliyor

Teşkilat'taki rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın diziden kovulması sonrasında sessiz kalınca tepki çeken Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı hakkında bir iddia gündeme geldi. Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebek bekliyor.

Aybüke Pusat konusunda sessiz kalması gündemdeydi! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebek bekliyor
Kubra Akalın

Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat 2 Nisan'daki boykota destek verinde TRT oyuncuyu diziden çıkarmıştı. Bu süreçte Pusat'a tepki gösteren ve TRT ile anlaşması olan bazı oyuncular da işlerinden oldu.

Tolga Sarıtaş ise rol arkadaşı hakkında sessiz kalınca sosyal medyada tepki çekti. Sarıtaş paylaşımlarında da yorumları kısıtladı.

Bu konuyla gündemde olan Sarıtaş'ın özel hayatına dair bir iddia gündeme geldi. 27 Haziran'da Çeşme'de evlenen Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk bebek bekliyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu baba oluyor.

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"BU İŞLER NASİP DEMİŞTİ"

Güneşin Kızları, Kötü Çocuk, Söz, Arıza gibi projelerle tanınan Tolga Sarıtaş, bebek sahibi olmakla ilgili geçtiğimiz aylarda "Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet" demişti.

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Katıldığı programda İbrahim Selim'in "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Sarıtaş, "Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş teşkilat
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