'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştirdi? Ameliyattan sonra "Kestirdim" diyerek paylaştı! Gerçek başka çıktı

2013 yılında kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla viral olan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel değişimiyle gündeme geliyordu. Tablet Reis son olarak sosyal medya paylaşımı sonrası cinsiyet geçiş ameliyatı olacağı iddialarıyla dikkat çekti.

Onurcan Güzel ameliyata girmedne önce 7 saat sürecek bir operasyonla yeni bir hayata adım atacağını duyurmuştu. 'Yeni bedenim, yeni ruhum' diyerek geçirdiği dönüşümü kutladığını belirten Güzel'in cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu iddia edilse de gerçek başka çıktı.

Tablet Reis'in paylaştığı videoda yüzünün bandajlarla sarılı olduğu ve burnundaki sargılarla estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Tablet Reis olarak tanınan Güzel paylaşımına da "Kestirdim ama burnumu" notunu düştü.

AÇIKLAMALARI HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Onurcan, daha önce açıklamasında halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söylemişti. Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını ifade etmişti.

35 kilo olduğunu ifade eden Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini söylemişti.