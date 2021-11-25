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  4. Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein'e rapçi Norm Ender'den sert tepki!

Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein'e rapçi Norm Ender'den sert tepki!

25.11.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek gösterilmesin eleştirdi. Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in paylaşımına tepki göstererek "Dijital dilenci yine yumurtluyor. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın" yorumuyla tartışmanın fitilini ateşledi.

Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein'e rapçi Norm Ender'den sert tepki!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç ise Yavaş'ın bu hareketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ahmet Sonuç'un gösterdiği tepkiye karşın rapçi Norm Ender'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Jahrein, Öğretmenler gününde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını ileri sürdü.

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NORM ENDER: İŞ SAHİBİ OLSAYDIN İNCELİKLERİN DEĞERİNİ ANLARDI

Jahrein'in bu sözlerinin üstüne rapçi Norm Ender de "Dijital dilenci yine yumurtluyor. Asıl PR ne söylersem gündem oluru kovalayan şahsının yaptığıdır. Değerli bir vazifesi olan öğretmenlere çiçek verilmiş, onore edilmiş. İş sahibi olsaydın, inceliklerin değerini anlardın" dedi.

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"MESELEYİ ANLAYAMAMIŞ OLMASI DA HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Norm Ender'in gösterdiği tepkiye Jahrein'den cevap gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Jahrein, "Eksik etek diye şarkı yapan bir devrimciden kötü laflar işitiyorsam doğru yoldayımdır. Meseleyi anlayamamış olması da hiç şaşırtmadı" ifadelerini kullandı. Ardından ise Norm Ender'in yeni çıkan şarkısı "Kediler Aslan Olmaz"ı paylaşarak "Arkadaşa biraz izlenme atın. Aç kalmış belli" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü Mansur Yavaş Norm Ender
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