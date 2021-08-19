Mansur Yavaş, olimpiyatta yer alan milli sporcularla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Mansur Yavaş, Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Konuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemi ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Ankara EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Honduroğlu, Tokyo'da bronz madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile diğer sporcular Muhammet Furkan Özbek ve Necat Ekinci'yle buluştu.

Mansur Yavaş, olimpiyata giderken bu ekibi yolcu ettiklerini hatırlatarak, "Ülkemizi başarıyla temsil ettiniz. Sporda galibiyet de mağlubiyet de var. Centilmence gidip, yarışıp döndünüz. Gönlümüz daha fazlasını isterdi ama sizler ve antrenörlerimiz bundan ders çıkarıp mutlaka hazırlık yapacaksınız. 3 yıl sonra yeniden olimpiyat var. Buradaki eksiklerimizi baz alarak daha başarıl olacağız. Bizlere düşen, sizin imkanlarınızı artırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı olmanızı sağlamak. Aldığınız neticelerden dolayı hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyata katılmanın önemine vurgu yapan Yavaş, şunları kaydetti:

"Belirli, başarılı insanlar olimpiyata gidebilir. Dünyada öne çıkmış herkesle yarışıyorsunuz. Herkesin başaramadığı işi yapıp, oraya gidiyorsunuz. Aldığınız madalyalardan dolayı Türkiye'de sevinç dalgası oldu. Küresel ısınma nedeniyle seller, yangınlar, afetler ülkemizi bırakmıyor ama spordaki bu başarılar bir nebze de olsa yüzümüzü güldürüyor. Gençler sizleri örnek alıyor. Yeni bir projeyle 300 sporcu seçerek, Ankara'da küçüklükten sizlerin izinden gelecek ve sizlerin yerini alacak yeni isimler için hazırlığımızı yapıyoruz. Ülkemiz ve belediyemiz olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerle gurur duyuyor. En ufak üzüntü yaşamayın. Biraz nasip işi. Daha önceki başarılarla, altınlara alıştırdılar, daha iyilerini yapacaklar. Madalya alsın almasın hepsini tebrik ediyorum."

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Honduroğlu ise paralimpik oyunlarda da 8 sporcularının yer alacağını belirtti. Honduroğlu, kampta olan sporcularla Mansur Yavaş'ı telefonda görüntülü konuşturdu. Yavaş, sporculara başarılar diledi.

Akın Honduroğlu, önemli bir projelerinin olduğunu da aktararak, "Gazi Üniversitesiyle yaptığımız protokol kapsamında Ankara'daki tüm okulları gezip, spora başlamamış, spora gitmekte zorluk çeken öğrenciler için bir otobüs hazırlıyoruz. Bu otobüs gezici olup, önce taşra ilçelerden başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığından izin alınıyor şu an. Beden eğitimi derslerinde otobüsümüz orada olacak ve çocukların yeteneğini keşfedecek. Elimizde 38 aile yaşam merkezimiz var. Biz buraları daha aktif kullanacağız. Bu hafta izin çıkınca, Yetenek Avcısı projemizi başlatacağız." diye konuştu.

- Bronz madalya kazanan milli güreşçilerin görüşleri

Tokyo'da bronz madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, en iyi hazırlandığı turnuvada altın alamadığı için üzgün olduğunu dile getirerek, "Çeyrek finalde bana yakışmayan bir müsabaka yaptım. 4 maçım da rahat geçti, yenerken de yenilirken de rahattı maçlar. Açıkçası nabız yükselmeden bronz aldık. İkinci olimpiyat madalyamı aldım. Genel olarak başarılı bir olimpiyat geçirdik. Stresi herkes kaldıramıyor. 122 kilo gittim, 116 kiloya düştüm orada. O müsabakaları bekleme süreci strese sokuyor. Bir şekilde olimpiyatı tamamladık. Yenildiğimizde de hemen aradı başkanım, 'Canını sıkma, sen zaten olimpiyat şampiyonusun.' dedi. Olimpiyat madalyası güzel bir şey. İnşallah bizler de 2024'e kadar devam edeceğiz. Paris'te madalya getirmek istiyoruz Ankara'mıza ve Türkiye'mize." şeklinde konuştu.

Kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını bronz olarak Tokyo'da elde eden Rıza Kayaalp ise şöyle konuştu:

"Gitmeden önce daha farklı hayallerimiz vardı. Üçüncü olimpiyat madalyamı altın olarak almak istedim. Rakibimle güzel bir müsabaka yaptık, geçemedim. Bronzla döndük. Üçüncü olimpiyat madalyam oldu. Altın olsa daha iyiydi tabii ki. Biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Altın alsam farklı planlarım vardı ama alamayınca güncelleme oldu. 3 yıl kısa bir süre. Gücümüzü korumamız gerekiyor. Başkanımız bizleri arıyoruz. Kaybettiğimiz zaman teselli, kazandığımızda da tebrik ediyor. Sadece olimpiyat altınım yok. İnşallah 2024'te nasip olur. Olimpiyat hayali kurarak başladığım işi, bunu başararak bırakmak istiyorum."

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek ise büyük bir heyecanla Tokyo'ya gittiği ancak başarılı olamadığını söyleyerek, "İlk tecrübemdi. İçimdeki heyecanı yönetemedim. Acı bir tecrübe yaşadım. Daha 20 yaşındayım, tesellim bu. Madalya alıp, Paris'te ilk kimi bulursam ona sarılacağım. Bu üzüntüyle kendimi harap etmeyeceğim. Tecrübe olarak görüp, önüme bakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör Necati Ekinci ise Tokyo'da sakatlığından dolayı başarılı olamadığını ve 2024 Paris'te altın madalyayı hedeflediğini kaydetti.

