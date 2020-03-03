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Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor

KİLİS HABERLERİ  | 03.03.2020 12:57 | Son Güncelleme

Kilis’te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler ,ilaçlama yapmaya başladı.Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te, mantar hastalıklarına karşı zeytin ağaçları ilaçlanmaya başladı.

Mantar hastalığına karşı zeytinler ilaçlanıyor

Kilis’te, Zeytin ağaçlarında mantar hastalıklarına karşı çiftçiler ,ilaçlama yapmaya başladı.
Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te, mantar hastalıklarına karşı zeytin ağaçları ilaçlanmaya başladı. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, mantar hastalıkları için çiftçilerin bordo bulamacı kullanıldığını ifade ederek, “Sadece zeytin ağaçlarında değil, üzüm bağları ile meyve ağaçlarının da ilaçlanması gerekiyor. Bordo bulamacı kullanmanın tam zamanı olup, ayrıca bordo bulamacını zeytinde dal kanseri,halkalı leke hastalığı,bağlarda mildiyö,ölü kol,meyve ağaçlarında monilya kara leke hastalığı hastalıkları için tavsiye ediyoruz” dedi.

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