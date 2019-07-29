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Mantar şeklindeki peribacasına büyük ilgi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve mantarı andıran şekliyle kendisine hayran bırakan kaya oluşumları büyük ilgi görüyor.

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Açıksaray ören yeri içerisinde bulunan mantarkaya yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantarkayanın Kapadokya’da ve dünyada eşi benzeri bulunmadığını söyledi. Çiftçi, “Kapadokya’da unutulan yerlerden birisi ama dünyada eşi benzeri olmayan kaya oluşumlarının bulunduğu Açıksaray ören yerindeyiz. Sadece mantarkayamız ile değil diğer kilise ve manastır tarzı yapılarla ünlüyüz. İşte mantarkayamızın Kapadokya’da gerçekten eşi benzeri yok. İnşallah biz burayı turizmin ve doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz. Tabi ki bunların sizlerin de yardımıyla tanıtılmaya ihtiyacı var. İnşallah Gülşehir hak ettiği yere gelecek. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerdeyiz. Tarih kokan, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir noktadayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi 9 ve 10. yüzyıllarda kiliselerin ve psikoposluğun olduğu bir yer. Sonrasında ise Anadolu’nun Müslümanlaşmasıyla beraber Hacı Bektaş Veli’ye de ev sahipliği yapan mescidin olduğu bölgedeyiz. Burayı hak ettiği yere getireceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

'GÜLŞEHİR TURİZMDE MARKA OLACAK'

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine dahil olan Gülşehir ilçesinin Alan Başkanlığı ile birlikte turizmde marka değer olacağını ifade etti. Belediye Başkanı Çiftçi, “Burası Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş bir yerdir. Öncelikle bitmiş bir projemiz var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile beraber buranın biran önce temizlenmesi, restore edilecek yerlerin restore edilmesi hedefindeyiz. Biliyorsunuz Kapadokya Alan Yönetimi’ne Gülşehir ilçemizde dahil edildi. Kapadokya alan Yönetimi ile birlikte Gülşehir hedefine ulaşacaktır” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Nevşehir peribacaları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gülşehir kapadokya dışındadır. Hatta avanosta . Kapadokya ürgüp ortahisar uçhisar göreme zelve ve çavuşinden ibarettir. Diğer tüm ilçe ve beldeler kapadokya dışındadır.
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