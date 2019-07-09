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Manu Lonjon: Banega'nın Galatasaray'a transfer olacağını hiç sanmıyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın ilgilendiği Ever Banega ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. Manu Lonjon, "Banega, Galatasaray'a gelecek mi?" sorusuna "Hayır, sanmıyorum" yanıtını verdi. Lonjon, ayrıca Fernando - Roque Mesa takası içinse Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiğini vurguladı.

Manu Lonjon: Banega'nın Galatasaray'a transfer olacağını hiç sanmıyorum

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Ever Banega hakkında gazeteci Manu Lonjon'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılıların, Sevilla forması giyen Roque Mesa ile ilgilendiğini belirten fransız gazeteci, Banega'nın Galatasaray'a transfer olacağını düşünmediğini belirtti.

Manu Lonjon, "Banega, Galatasaray'a gelecek mi?" sorusuna "Hayır, sanmıyorum" yanıtını verdi. Manu Lonjon, Fernando-Mesa takası içinse Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiğini vurguladı.

İSPANYOLLAR DA MESA'YI DUYURDU
Marca'nın haberine göre, Galatasaray ile Sevilla arasındaki Fernando görüşmelerinde masaya Roque Mesa ismi geldi. Sevilla ile Galatasaray'ın Mesa'nın da bulunduğu takas formülü üzerinde pazarlık halinde olduğunu açıkladı.

Sevilla'ya yakınlığı ile bilinen Sevilla ABC ise, İspanyol orta saha oyuncusu Roque Mesa'nın Sevilla'da artık forma şansı bulamayacağını ve Galatasaray'a çok yakın olduğunu okuyucularına duyurdu. Habere göre, Mesa geçtiğimiz günlerde Mesa La Provincia'ya verdiği bir röportajda ''Takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer alabilirim'' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ever Banega Galatasaray Roque Mesa fernando sevilla Manu Lonjon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hahaha adem büyükle devam :)))
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