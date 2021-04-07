Manuel da Costa, Erzurum'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Lima attı. Erzurumspor'un golünü ise 90+3. dakikada Manuel da Costa kaydetti.

Konuk takım Erzurumspor'un 45. dakikada attığı gol, penaltıdaki kural ihlali nedeniyle sayılmadı. 45+2. dakikada tekrarlanan penaltıda ise Aatif Chahechouhe topu ağlarla buluşturamadı.

Bu sonucun ardından başkent ekibi, 2 maç aradan sonra puan kaybetti ve 31 puanla 19. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Erzurumspor ise 28 puanla 20. sırada yer buldu.

Gençlerbirliği gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

