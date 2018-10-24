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Manuel Fernandes: Beşiktaş'ı çok özledim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen ve iz bırakan Manuel Fernandes, geri dönüş sinyali verdi.

Manuel Fernandes: Beşiktaş'ı çok özledim

Fernandes'ten geri dönüş sinyali.

Lokomotiv Moskova forması giyen Portekizli yıldız şu açıklamayı yaptı:

TUTKULARI İNANILMAZ

Lokomotiv Moskova’da bana karşı dürüst olmadılar. Ocak ayında ayrılabilirim. Kariyerimde farklı ülkelerde forma giydim. Ancak Türkiye’de farklı bir ortam vardı. En çok Türkiye Ligi’ni özledim. Maçlarda olağanüstü bir atmosfer oluyor. Bambaşka bir boyuttasınız. Türk taraftarların maçlardaki tutkusu inanılmaz ve bulaşıcı bir şey. Türkiye Ligi’ni çok özlediğimi söyleyebilirim. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fernandes lokomotiv moskova Rusya

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