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Manuel Fernandes cephesinden Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

Lokomotiv Moskova'nın menajeri Paulo Barbosa, Manuel Fernandes için Galatasaray ile görüşme yapmadığını açıkladı.

Manuel Fernandes cephesinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Manuel Fernandes için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fernandes'i Galatasaray önerdiğine dair iddiaları yalanlayan menajer Paulo Barbosa, herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı. Rus basınına konuşan Barbosa, "Fernandes'i, Galatasaray'a teklif ettiğim doğru değil. Herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle Fernandes konusunda görüşme yapmadım" ifadelerini kullandı. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes, bu sezon 19 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Paulo Barbosa lokomotiv moskova Beşiktaş

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