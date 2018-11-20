Manuel Fernandes cephesinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Manuel Fernandes için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Fernandes'i Galatasaray önerdiğine dair iddiaları yalanlayan menajer Paulo Barbosa, herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı. Rus basınına konuşan Barbosa, "Fernandes'i, Galatasaray'a teklif ettiğim doğru değil. Herhangi bir Galatasaraylı yöneticiyle Fernandes konusunda görüşme yapmadım" ifadelerini kullandı. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes, bu sezon 19 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı. (SPORX)

