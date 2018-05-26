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Manuel Fernandes'in Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2018 09:00 | Son Güncelleme

Manuel Fernandes'in bu yıl Lokomotiv Moskova'da sergilediği başarılı perfomormansın ardından eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdiği iddia edildi.

Manuel Fernandes'in Beşiktaş'a dönmek istediği iddia edildi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Manuel Fernandes, bu sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Sergilediği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da çağrılan yıldız futbolcu, transfer döneminde Beşiktaş'a haber gönderdi.

Futbol Arena' nın haberine göre, Lokomotiv Moskova'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fernandes, son olarak menajerinin yönetimle yeni sözleşme konusunda görüştüğünü fakat henüz bir anlaşma olduğunu söylerken, diğer taraftan Beşiktaş ile de iletişime geçti. Portekizli futbolcu, "Çok değiştim. Evlendim. Hatalarımdan ders çıkardım. Beşiktaş'a dönmek istiyorum" diyerek siyaz-beyazlı yönetime haber yolladı.

Beşiktaş yönetimi ise Anderson Talisca'nın ayrılmasından dolayı 10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürürken, Fernandes'ten gelen haber konusunda acele etmeme kararı aldı. Siyah-beyazlı yöneticiler Portekizli futbolcunun talebini değerlendirecek.

Manuel Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 41 maçta 14 gol atarken, 6 asist yaptı.

fernandes

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş manuel fernandes

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