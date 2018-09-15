Manuel Fernandes: İstanbul'da oynamak daha zor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, İstanbul'da oynamanın zorluğuna vurgu yaptı.

"ZOR BİR MAÇIMIZ VAR"

Dinamo Moskova ile oynadıkları maçı değerlendiren Fernandes, "Zor bir maç oldu. Krychowiak'ın kırmızı kart görmesi işleri daha da zorlaştırdı. Ancak şimdi bir başka önemli ve zor bir maçımız var. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OYNAMAK ZOR"

"Şampiyonlar Ligi'ne Smolov olmadan başlamaya hazır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Portekizli yıldız, "Takımda önemli bir oyuncu olmadığında oynamak her zaman zordur. İstanbul'daki maç zaten zor olacak ancak Fedor olmadan daha da zor geçecek. Umarım takım olarak iyi bir performans sergileyebiliriz" dedi.

FARFAN: "İYİ BİR SONUÇ ALABİLİRİZ"

Lokomotiv Moskova'nın bir diğer yıldızı Farfan ise, "Şampiyonlar Ligi için hazırlanmaya başlayacağız. Evet, işler istediğimiz gibi gitmiyor ancak durumu değiştirmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize ve önümüzdeki maçta iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyoruz" açıklamasını yaptı. (Sporx)



