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Manuel Fernandes, resmen Kayserispor'da!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Manuel Fernandes Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

Manuel Fernandes, resmen Kayserispor'da!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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