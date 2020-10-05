Manuel Fernandes, resmen Kayserispor'da!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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