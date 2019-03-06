Manuel Fernandes Rusya'da kadro dışı kaldı

Rusya'da Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Manuel Fernandes, sürpriz bir kararla kadro dışı kaldı. Manuel Fernandes, takımının Rusya Kupası'nda Rubin Kazan ile oynayacağı maç öncesinde kadroya alınmadı. Uzun bir süredir Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Portekizli futbolcunun, sezonun bundan sonra kalan kısmında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

