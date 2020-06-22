SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde adı öne çıkan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini için menajerinden yeni bir açıklama geldi.

Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör çalışmaları sürüyor. Uzun bir süredir sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Manuel Pellegrini için flaş bir açıklama geldi. 66 yaşındaki Şilili teknik adamın menajeri Juan Martinez, ülke basınına Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.

"10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kısa bir açıklama yapan menajer Martinez, "Manuel Pellegrini ile Fenerbahçe arasında 10 gün için planlanmış bir görüşme olacak. 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini, Fenerbahçe'yi, taraftarların ilgisini kulübün tarihini çok seviyor" dedi. Pellegri'nin menajeri şunları kaydetti;"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek.Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

Manuel Pellegri, Fenerbahçe ile görüşecek!

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Emre Belözoğlu veda ediyor!

Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

Volkan, maç sonu o iki ismi azarladı!

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Fenerbahçe'ye Kevin Strootman, önerisi

Marsilya'dan F.bahçe'ye flaş teklif! "Bedavaya alın..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.