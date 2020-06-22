Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör çalışmaları sürüyor. Uzun bir süredir sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Manuel Pellegrini için flaş bir açıklama geldi. 66 yaşındaki Şilili teknik adamın menajeri Juan Martinez, ülke basınına Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.

"10 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kısa bir açıklama yapan menajer Martinez, "Manuel Pellegrini ile Fenerbahçe arasında 10 gün için planlanmış bir görüşme olacak. 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini, Fenerbahçe'yi, taraftarların ilgisini kulübün tarihini çok seviyor" dedi. Pellegri'nin menajeri şunları kaydetti;"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek.Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok." dedi.

