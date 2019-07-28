Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm

Fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturan Manuş Baba'dan askerlik itirafı geldi. Manuş Baba, "O fotoğrafa ben de çok güldüm" dedi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konserde ‘Dönersen Islık Çal’ ve ‘İki Gözümün Çiçeği’ albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

“BENDE KENDİME GÜLDÜM”

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız grenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası bende kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.

Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem olmuştu.



