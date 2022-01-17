Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne dün açılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Osman Arı'yı (61) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Çalışmalara Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD ekipleri, Balıkesir itfaiye, Bursa İHH Vakfı, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando ekipleri de katıldı.

Gölde ve sazlık alanlarda Osman Arı'yı arama çalışmasını sürdüren ekiplere iz takip köpeği, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timi de eşlik ediyor.

