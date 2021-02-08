Manyas Kaymakam Vekili Fatih Yıldız görevine başladı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya’nın Mardin-Savur Kaymakamı olması üzerine boşalan makama vekaleten atanan Sakarya Valiliği kaymakam adayı Fatih Yıldız, ilçeye gelerek görevine başladı.

Kaymakam Vekili Yıldız, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2019 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Barosunda avukatlık stajına başlayan ve 20120 yılında Sakarya Valiliği Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliğine geçiş yaptığını söyleyen Yıldız, Sakarya’da il merkez stajını, Kastamonu-Tosya ve Çanakkale-Ezine ilçelerinde kaymakam fefikliği stajını, Sinop ve Sivas illerinde ise mülkiye müfettişi refakatindeki stajlarını tamamladı.

Kaymakam Vekili Yıldız, İçişleri Bakanlığının görevlendirmesi ile Manyas’ta göreve başladığını açıklayarak, "Manyas çok şirin bir ilçe, buraya atandığım için çok mutluyum. İnşallah birlikte güzel işler yapacağız . Ben bizden önce Manyas ilçemiz de görev yapan kaymakamlarımıza bıraktıkları güzel işler ve çalışmalar için teşekkür ediyorum" dedi.

