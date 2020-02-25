YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Manyaslı muhtarlardan İdlib’e yardım

Manyaslı muhtarlardan İdlib’e yardım

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.02.2020 22:45 | Son Güncelleme

Manyaslı muhtarlar kaymakamlıkça başlatılan “İdlib’e nakdi yardım“ kampanyasına katıldılar.

Manyaslı muhtarlar kaymakamlıkça başlatılan “İdlib’e nakdi yardım“ kampanyasına katıldılar. Kaymakam Muhammed Kaya muhtarları duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.
Manyas Kaymakamlığında yapılan toplanın ardından Kaymakam Muhammed Kaya ile birlikte Atatürk meydanında bulunan ‘İdlib’e yardım’ çadırına giden muhtarlar burada görevli personele nakti yardımlarını yaptılar. Kaymakam Kaya “İdlib’te bir dram yaşanıyor. Burada yapacağınız yardımlar iç savaş mağduru onbinlerce evsiz ve kimsesiz insana, özellikle de yetim çocuklara, sahipsiz kadınlara ve yaşlılara temel gıda malzemeleri, giyim, barınma, temizlik ve tıbbi malzeme olarak ulaştırılacaktır. Ben gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçlarıVücut tipine göre kilo vermenin ipuçları
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Evinde kenevirle yakalandı

Evinde kenevirle yakalandı

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Milletvekili Dülger’in Regaip Kandili mesajı

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

Kendi enerjisini kendisi üretiyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

35 yıldır ihmal edilen kanal temizleniyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:42
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Çetinel Eczanesi
Merkez
İnan Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.