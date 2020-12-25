Manyas’ta dezavantajlı vatandaş ev sahibi yapıldı

Manyas ilçesinde dezavantajlı bir vatandaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ev yapıldı.

Manyas’ın kırsal Hacıibrahimpınarı Mahallesinde ikamet eden ancak oturduğu evin oturulamayacak derecede yıkılmaya yüz tutması üzerine Ahmet O. isimli dezavantajlı vatandaşa Manyas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde eski evinin olduğu arsa üzerine ev yapılarak kendisine teslim edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi, Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi, Hacıbrahimpınarı Mahalle Muhtarlığı, Balıkesir esnafı ve iş insanlarının katkılarıyla üç aylık bir zaman zarfında tamamlanan evin anahtarı Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından hayırlı olması dileğiyle Ahmet Okur’a teslim edildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Kırsal Hacıibrahimpınarı Mahallemizde ikamet eden Ahmet O.’a evinin yapımından, içerisinin düzenlenmesine kadar katkısı olan kurum ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Evlerinde güle, güle otursunlar" dedi. 50 yaşında ve 5 çocuk babası Ahmet O. ise, yeni bir eve kavuşmanın sevincini yaşadığını ve kendisine yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



