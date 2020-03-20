Manyas’ta meydanlar ve kurumlar dezenfekte edildi

Halk sağlığının korunması amacıyla Manyas’ta ilçe merkezinde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra meydanlar Manyas Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Manyas’ta dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Tancan Barçın, “ Tüm Dünya’yı tehdit eden Korona virüsüne karşı halkımızı korumak amacıyla Belediye olarak ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gereken özeni göstermelerini ve yapılan uyarılara uymalarını rica ediyorum. Belediye olarak bu konuda ki çalışmalarımızı seri bir şekilde sürdüreceğiz“ dedi.

Başkan Barçin, Manyas’ta ki tüm kamu kurumları başta olmak üzere, pasajlar ve meydanların dezenfekte edildiğini açıkladı. Daha önce de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından ilçede ki tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edilmişti.

