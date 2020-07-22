SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı. Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo'nun Alba Berlin'e transfer olması bekleniyor.

Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu.

2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

(İHA)

922

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Khadeen Carrington Baskonia'daKhadeen Carrington Baskonia'da
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor

Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Okan Buruk bombayı patlattı! Fenerbahçe ile...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Obradovic'in yerine o geliyor

Obradovic'in yerine o geliyor

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Khadeen Carrington'ı transfer etti

Khadeen Carrington Baskonia'da

Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Zenit'ten oyun kurucu transferi

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

Maxim Mutaf, 1 yıl daha Bursa'da

Fenerbahçe'den ayrılan Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!

Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.