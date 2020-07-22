Maodo Lo, Bayern Münih'ten ayrıldı

Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı. Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu.

2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

(İHA)





