Maradona'da koronavirüse mi yakalandı?

Diego Maradona koronavirüse yakalanan bir sporcu ile temaslı olduğu gerekçesiyle covid19 testine tabi tutuldu. Maradona’nın evine giden sağlık ekibi efsane futbolcudan numune aldı. Maradona'nın avukatı Matias Morla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun 24 saat içinde kendilerine ulaşacağını duyurdu. Buna karşın İspanyol basınında yer alan haberlere göre Maradona'nın testi pozitif çıktı.
Dünyaca ünlü eski futbolcunun durumuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor. 59 yaşındaki Maradona son yıllarda fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı.
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