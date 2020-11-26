Maradona'nın cenazesinde arbede çıktı

Polis, sert cisimler atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.

Yetkililer, 06.00-16.00 saatlerinde yapılacak törenin 19.00'a kadar uzatıldığını ve Maradona'nın cenazesinin defnedileceği Bella Vista Mezarlığı'na gitmeden önce katılamayanlar için geçit töreninin yapılacağını açıklamasına rağmen olaylar nedeniyle başkanlık binasına girişler durduruldu.

Şehir merkezinde bulunan 9 Temmuz Caddesi'ndeki kalabalıkla güvenlik güçleri arasında arbede devam ediyor.

Arjantinli efsane futbolcunun dün hayatını kaybetmesinin ardından halk sokağa dökülmüş ve dün geceden itibaren Maradona'nın cenaze törenine katılmak için Mayıs Meydanı'nı doldurmaya başlamıştı.

Yerel basın, Maradona'nın cenaze töreni için bir milyon kişinin toplanmasının öngörüldüğünü yazmıştı.

