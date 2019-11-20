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Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:43 | Son Güncelleme

Arjantin'in efsane futbolcularından Maradona, teknik direktörlüğünü yürüttüğü Arjantin Futbol Süper Ligi ekibi Gimnasia'dan istifa etti.

Maradona'nın Gimnasia serüveni 3 ay sürmedi

Instagram hesabından açıklama yapan Diego Armando Maradona, eylül ayında göreve başladığı Gimnasia'dan, kulüp başkanı Gabriel Pellegrino'nun bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması üzerine istifa ettiğini belirtti.

Maradona, 3 aydan kısa süren teknik direktörlüğü döneminde Gimnasia ile 8 maça çıkarken sadece 3 galibiyet alabilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
gimnasia maradona Arjantin Futbol Süper Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya bi bırak Allah aşkına, çöplük gibi olmuşsun. Geçmişte iyi futbolcu olan herkes gelecekte iyi teknik direktör olacak diye bir kanun mu var?
Dedik. Fazla bile kalmış.
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