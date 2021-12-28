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  4. Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona 52 yaşında yaşamını yitirdi

Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona 52 yaşında yaşamını yitirdi

28.12.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük futbol efsanelerinden olan Diego Armando Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona, ağabeyinden 1 yıl 1 ay 3 gün sonra 52 yaşında hayatını kaybetti.

Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona 52 yaşında yaşamını yitirdi

İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan Diego Armando Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Hugo Maradona'nın son dönemde çeşitli rahatsızlıkları olduğu açıklandı.

52 yaşında hayatını kaybeden Hugo Maradona'nın evinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı açıklandı.

Ağabeyleri Diego Armando ve Raul gibi futbolcu olan ve 18 yaşında Napoli ile sözleşme imzalayan ancak beklentileri veremeyip Ascoli'ye kiralanan Hugo Maradona bir kaç farklı takımda daha oynadıktan sonra kariyerini bitirmeye karar verip, genç futbolcularla ilgili projelere imza atmıştı.

Yaşamını sürdürdüğü Napoli'nin Monte di Procida kasabasında ve Arjantin'de büyük üzüntüye sebep olan ölümünden önce ağabeyi Diego Maradona hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen Hugo'nun Arjantin'de defnedileceği belirtildi.

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