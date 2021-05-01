Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, San Isidro Savcılığının, Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığının ortaya çıkarılması için başlattığı soruşturma kapsamında inceleme yapan, 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, raporunu hazırladı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

"SAĞLIK EKİBİNİN EYLEMLERİ YETERSİZ, EKSİK VE SORUMSUZCAYDI"

Efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan doktorlarına değinilen raporda, "Diego Armando Maradona'ya bakan sağlık ekibinin eylemleri yetersiz, eksik ve sorumsuzcaydı. (Maradona'nın) Sağlığı kaderine terk edildi" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Maradona'nın ölümünden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, gerektiği gibi kontrol edilmediği ve hayati tehlike arz eden belirtilerinin göz ardı edildiği aktarıldı.

"AKLİ MELEKELERİNİ TAM OLARAK KULLANMIYORDU"

Dünyaca ünlü futbolcunun, 3 Kasım 2020'de beyin ameliyatı için hastaneye kaldırılmasından itibaren "akli melekelerini tam olarak kullanamadığı ve sağlığı hakkında karar verecek durumda bulunmadığı" da raporda yer aldı.