Maradona'nın ölümüyle ilgili olay iddia! ''Kalbi durana kadar...''

25 Kasım 2020 günü dünyaya gözlerini yuman Maradona, tüm dünyayı yasa boğdu. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak gösterilen Arjantinli yıldızın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. İlk etapta kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanan Maradona'nın, kendisine bakan sağlık çalışanları yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. 7 sağlık çalışanı Maradona'nın ölümünden dolayı yargılanmaya devam ediyor. Dava kapsamında ifade veren Maradona'nın eski avukatı Matias Morla çarpıcı iddialarda bulundu.

Arjantin basını, yapılan otopsinin ardından Maradona'nın 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' sebebiyle öldüğünü iddia etmişti.Ancak efsane ismin ailesi ve sevenleri ölüm nedeninin araştırılmasını istemişti. 20 uzmandan oluşan sağlık kurulu, Maradona'nın ölümünü araştırmaya devam ediyor.

DAVA EDİLMİŞTİ

Bu araştırmalar kapsamında beyin cerrahı Leopoldo Luque da dahil olmak üzere yedi sağlık çalışanı dava edilmişti.7 sağlık çalışanı, adam öldürme suçundan dolayı 8 ila 25 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Davada ifade veren isimlerden biri de Maradona'nın eski avukatı Matias Morla.

ÇARPICI MARADONA İDDİASI! "KALBİ DURANA KADAR..."

Morla, Maradona'nın ihmal sebebiyle öldüğünü iddia etti. Maradona'nın ailesinin, 'tedaviye evde devam edilmesi' şeklindeki talebinin kabul edilmesini 'çılgınlık' olarak niteleyen Morla, sağlık kurulunun bu duruma karşı çıkması gerektiğini söyledi. Eski yıldızın, kızları tarafından terk edildiğini dile getiren Morla, Maradona'nın yeteriz bakımdan dolayı yaşamını yitirdiğini vurguladı. Savcılığa ifade verdikten sonra açıklamalarda bulunan Morla, "Çok fazla hata vardı. Bu yüzden Diego öldü. Zavallı Diego, kalbi durana kadar şişti şişti ve öldü" dedi.

"GARİP, ROBOTİK BİR SESİ VARDI"

Maradona'yı son olarak 16 Kasım'da gördüğünü belirten Morla, "Garip, robotik bir sesi vardı. Çok yüksek ve aralıklı... Evdaki herkesi Diego'nun içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirdim.Diego'nun bu durumunun vücudundan biriken su yüzünden olduğunu sonradan anladım" dedi.

Maradona'nın ölümünü araştıran 20 kişilik uzman ekip; Maradona'nın kaderine terk edildiğini, Luque liderliğindeki sağlık ekibinin yetersiz ve eksik bakımı yüzünden öldüğünü düşünüyor.



