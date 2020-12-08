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Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.12.2020 16:50 | Son Güncelleme

Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Maradona'nın resminin, Arjantin'de banknota basılması planlanıyor

Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.

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