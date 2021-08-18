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"Maraş camekanı" ile "Maraş rahlesi" coğrafi işaretle tescillendi

18.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Maraş camekanı" ile "Maraş rahlesi" coğrafi işaretle tescillendi

Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından "Maraş camekanı" ile "Maraş rahlesi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki yöresel lezzet ve el sanatlarının koruma altına alınması için yapılan tescil başvurularının sürdüğü belirtildi.

Son yapılan başvuruyla tescillenen ürün sayısının 18'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yöresel iki el sanatının tescil başvurusu kabul edildi. 'Maraş Camekanı' ve 'Maraş Rahlesi' isimleriyle bilinen eserlerin tesciliyle, Kahramanmaraş’ta toplamda coğrafi işaret taşıyan ürün sayısı 18'e yükselmiş oldu. Söz konusu iki eser, Dulkadiroğlu Beyliği döneminden bu yana devam eden geleneklerdir."

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