Maraşlı dizisinin yıldızı Burak Deniz'e sette sürpriz kutlama!

“İyi ki doğdun Bayım” yazılı pastayla Burak Deniz’e sürpriz yapan Maraşlı ekibi, aynı zamanda takma bıyıklar takarak Maraşlı’ya gönderme yaptı.

Burak Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaparak Maraşlı ekibine teşekkür etti. Deniz, "Şu ekibe bak:)) Arkada büyük iş birliği var derken şaka yapmıyordum. O kadar mutlu ettiler ki! İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş pek güzel pek sevgili Maraşlı ailesi..." notunu yazdı.

Burak Deniz’in başrolünü Alina Boz ile paylaştığı “Maraşlı” her Pazartesi ATV’de ekrana geliyor.

