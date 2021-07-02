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Marble İzmir Fuarı kapılarını 25 Ağustos'ta açacak

02.07.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marble İzmir Fuarı kapılarını 25 Ağustos'ta açacak

İZMİR (AA) - Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Marble İzmir Fuarı, 25-28 Ağustos tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek.

Salgın nedeniyle ertelenen fuara yönelik hazırlıklar ve bilgilendirmeler için çevrim içi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, fuarın 25 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirtti.

Aşılanma süreciyle bu yıl 26. kez kapılarını açacak fuara dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçinin geleceğini aktaran Alıcı şunları kaydetti:

"Sektörel birliklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız ile çok kapsamlı bir alım heyeti çalışması yürütüyoruz. 16 ülkeden birlik başkanlarını ağırlayacağız. Uluslararası Taş Kongresi ve Dünya Taş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Satın alımcılar rezervasyonlarını yapıyor. Otellerimizde doluluk oranları artmış durumda. Kaldığımız yerden vites yükselterek sektörümüze ihtiyaç duyduğu dinamizmi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de fuarın İzmir'de düzenlenmesinin önemine değindi.

İzmir'in maden sektörünün fuar kenti olduğuna işaret eden Dinçer, "Pandemiden çıkış yılı olarak bu sene özel bir yıl yaşıyoruz. Sektörümüzde hiçbir firmanın mağdur edilmeyecek olması, fuarın olumlu gideceğinin bir göstergesi. Amerika'da düzenlenen Coverings Fuarı'na önümüzdeki hafta milli katılım gerçekleştireceğiz. Verona Fuarı eylül ayında yapılacak. Dolayısıyla Marble İzmir Fuarı'nın bu yıl yapılması önem taşıyor." diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise alım heyeti programı için Bakanlık ile görüşmeleri sağladıklarını aktararak, "Şu an fuar tarihlerinde otellerin doluluk oranının artması bizim için umut vadediyor." dedi.

Toplantıda, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu ile Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu da konuşma yaptı.

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