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Marc Fratani: Marsilya'dayken hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik

FRANSA HABERLERİ  | 03.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Marsilya'nın eski Başkanı Bernard Tapie ile aynı dönemde üst yönetici olarak çalışan Marc Fratani, bomba bir itirafta bulundu ve "Bernard Tapie, hiçbir limiti olmayan bir insandı. Bir PSG maçında hakemleri ayarlamıştı, onlara para vermişti. Ben de hakemlerle görüşmenin yapıldığı yerdeydim" dedi.

Marc Fratani: Marsilya'dayken hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Marsilya Kulübü eski yöneticisi Marc Fratani, 1986 ve 1996 yılları arasında maçların hakemini ayarladıklarını ve rakip takım futbolcularının performansını düşürmek için uyuşturucu barındıran ilaçlar verdiklerini söyledi.

Fratani, ''Bernard Tapie, hiçbir limiti olmayan bir insandı. Her şeyi yapabilecek bir kişiydi. Bir PSG maçında hakemleri ayarlamıştı, onlara para vermişti. Ben de hakemlerle görüşmenin yapıldığı yerdeydim. Ayrıca o maçta PSG futbolcularına içinde uyuşturucu bulunan bir ilaç vermiştik. Bu sayede futbolcuların performansı düşmüştü'' sözlerini kullandı.

''O HAKEMLERİN İSİMLERİNİ VERSİN''
Bomba iddiaya cevap veren Bernard Tapie ise ''Böyle yalanlara inanmak isteyen aptallar var. Fratani, madem benim hakem satın aldığımı biliyor, o zaman çıksın hakemlerin isimlerini versin. Ne kadar para verdiğimi söylesin. Böyle hikayelere cevap verecek değilim'' şeklinde konuştu.

ŞİKE CEZASI ALMIŞTI
Marsilya, Bernard Tapie'nin başkan olduğu 10 yıllık süreçte 4 Fransa Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi sevincini yaşamıştı. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı yendiği maçta Tapie'nin şike yaptığı ortaya çıkınca Fransız ekibinin kupası elinden alınmıştı. Marsilya ise 2. Lig'e düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Marc Fratani marsilya Bernard Tapie psg Le Monde

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
O kadar dürüstlermiş ki(!)aynı yıllarda,o zamanki adıyla Şampiyon Klüpler Kupası finalinde Milan'a 1-0 kaybetmelerine rağmen yine de Şampiyon yaptılar bunları.Limitsiz başkanları acaba neresini verdi de.... Emek adına yazık yaaaa!pis işler,pislik insanlar,kokuşmuş sistem!89 yılında da Yarı finalde Galatasaray'a karşı Steaua Bükreş,hakemi satın almıştı
bu itirafmı herkesin her ülkede yaptığı klasik şike olayı parayı veren düdüğü çalar
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