Marc Gasol'ün yeni adresi belli oldu

22 Aralık'ta başlayacak olan Amerika Basketbol Ligi'nde, transfer sezonu fırtına gibi başladı.
NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ile yollarını ayıran Marc Gasol'ü transfer etti.
35 yaşındaki basketbolcu, Los Angeles Lakers ile 2 yıllık kontrat imzaladı.
2 metre 16 santimetre boyundaki pivot, Toronto Raptors ile 2019 yılında şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı...
İspanyol basketbolcu, Doğu temsilcisinde geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7.5 sayı ile 6.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.
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