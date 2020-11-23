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Marc Gasol'ün yeni adresi belli oldu

NBA HABERLERİ  | 23.11.2020 11:21 | Son Güncelleme

NBA'de yeni sezonun başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala takımların transfer çalışmaları devam ediyor. Son şampiyon Los Angeles Lakers, İspanyol basketbolcu Marc Gasol'ü kadrosuna kattı.

Marc Gasol'ün yeni adresi belli oldu

22 Aralık'ta başlayacak olan Amerika Basketbol Ligi'nde, transfer sezonu fırtına gibi başladı.

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, Toronto Raptors ile yollarını ayıran Marc Gasol'ü transfer etti.

35 yaşındaki basketbolcu, Los Angeles Lakers ile 2 yıllık kontrat imzaladı.

2 metre 16 santimetre boyundaki pivot, Toronto Raptors ile 2019 yılında şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı...

İspanyol basketbolcu, Doğu temsilcisinde geçtiğimiz sezon çıktığı 44 maçta 7.5 sayı ile 6.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.

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