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  4. Marc Kibong Mbamba: Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek

Marc Kibong Mbamba: Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 25.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Denizlispor’un Kamerunlu futbolcusu Marc Kibong Mbamba, Ankaragücü maçı ile ilgili olarak "Çok iyi bir kadroya sahipler ve taraftarlarıyla beraber ne kadar zor bir maç olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama bizim hedefimiz, 3 puanla bitirip 24 puan yapmak ve ilk yarıyı bu şekilde kapatmak" dedi.

Marc Kibong Mbamba: Hedefimiz ilk yarıyı 24 puanla bitirmek

Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çalışma öncesinde açıklamalarda bulunan Kamerunlu orta saha Mbamba, 5-1 kaybedilen Alanyaspor maçını değerlendirerek, "Maalesef futbolda bazen böyle kazalar oluyor ve açıkçası neden böyle oldu açıklayamıyorum. Çünkü baktığınızda bir önceki maçtan çok çok iyi bir performanstan geliyoruz. Trabzon galibiyetinden sonra yüksek motivasyonlu olmamıza rağmen, herkes maça konsantre olmasına rağmen böyle bir performans ortaya koyduk. Neden böyle oldu derseniz, bir açıklama yapamıyorum bununla alakalı. Dediğim gibi futbolda böyle kazalar oluyor. O yüzden üzgünüz" diye konuştu.

(İHA)

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Marc Kibong Mbamba Denizlispor

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