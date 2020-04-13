Marc Wilmots, Fenerbahçe'ye gelmek için teklifi reddetti!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Marc Wilmots, geleceği adına kararı verdi. Belçika basınından Voetbal24'e göre Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti.

Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını bildirdi.

2012-16 yılları arasında Belçika A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Wilmots, sonrasında kısa süreli olarak Fildişi Sahilleri ve İran Milli Takımlarında görev almıştı ki İran'dan istifa ettiği 4 Aralık'tan bu yana da bir takım çalıştırmamıştı.