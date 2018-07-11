Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Juventus'la anlaştı. Bu flaş transferin dünyada yankıları sürerken, İspanyol spor gazetesi Marca, Ronaldo için unutulmayacak bir kapak hazırladı.
Marca, "Onun gibisi gelmeyecek" başlığıyla Portekizli yıldızın Real Madrid'deki altın kariyeri boyunca kaydettiği 451 golü sütunlarına taşıdı. Gol attığı takımların armaları da tek tek sayfada yer aldı.
İşte Marca'nın kapağı:
Cristiano Ronaldo, Juventus'a transfer oldu
G.Saray transferi resmen açıkladı
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Beşiktaş'tan G.Saray'a yılın çalımı!
Real Madrid ile Juventus Ronaldo'nun transferinde son aşamaya geldi
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