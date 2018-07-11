SPOR

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

İSPANYA HABERLERİ  | 11.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca, Ronaldo'nun 451 golünü ilk sayfasına taşıdı...

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 105 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Juventus'la anlaştı. Bu flaş transferin dünyada yankıları sürerken, İspanyol spor gazetesi Marca, Ronaldo için unutulmayacak bir kapak hazırladı.

Marca, "Onun gibisi gelmeyecek" başlığıyla Portekizli yıldızın Real Madrid'deki altın kariyeri boyunca kaydettiği 451 golü sütunlarına taşıdı. Gol attığı takımların armaları da tek tek sayfada yer aldı.

İşte Marca'nın kapağı:

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Anahtar Kelimeler:
İspanya ronaldo marca real madrid

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