SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

FUTBOL HABERLERİ  | 10.12.2020 16:01 | Son Güncelleme

İspanyol basınında, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek ırkçılığa karşı sembolik bir mesaj verdiği vurgulandı.

Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart

İspanyol basını, PSG-Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökerek futbolda ırkçılığı protesto etmesinin tüm dünyaya gönderilmiş bir mesaj olduğunu yazdı.

Marca gazetesi 'Irkçılığa kırmızı kart' başlığıyla verdiği haberde, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek "Irkçılığa karşı sembolik bir mesaj" verdiklerini vurguladı.

"PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, salı günü yaşanan olaydan sonra ırkçı şiddete karşı birleşti" diye yazan Marca, karşılaşmanın futboldan çok, dördüncü hakemin, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi ve verilen tepkiyle hafızalarda kalacağını vurguladı.

Yapılan yorumda, maçın ertelemeyle de olsa oynanmasına rağmen "Salı günü yaşananlara ilişkin polemiğin bitmeyeceği" kaydedildi.

El Pais gazetesi de dünkü maç öncesinde tüm futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökmesini ve yumruklarını havaya kaldırmasını "Futbol endüstrisi tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük ırkçılık karşıtı gösteri" ifadesiyle yorumladı.

Haberde, UEFA'nın salı günü yaşananlarla ilgili bir soruşturma açtığı, bunun için bir disiplin ve etik müfettiş tayin ettiği aktarıldı. Sport gazetesi, PSG ve Medipol Başakşehir'in "Tüm dünyaya bir fair play mesajı gönderdiğini" yazdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradıKulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!
Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!
Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi
Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi
Türk futboluna acı haber
Türk futboluna acı haber
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Fenerbahçe'den transfer bombası
Fenerbahçe'den transfer bombası
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart
Marca gazetesi: Irkçılığa kırmızı kart
Hulk açıkladı: Türkiye'den transfer teklifi aldım
'Türkiye'den transfer teklifi aldım'
Eski hakem İhsan Türe koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski hakem koronavirüsten hayatını kaybetti
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
İtalyan efsane futbolcu Paolo Rossi hayatını kaybetti
Paolo Rossi hayatını kaybetti
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Yılmaz Vural: Beni edilen dualar yaşattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.