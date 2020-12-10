İspanyol basını, PSG-Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökerek futbolda ırkçılığı protesto etmesinin tüm dünyaya gönderilmiş bir mesaj olduğunu yazdı.

Marca gazetesi 'Irkçılığa kırmızı kart' başlığıyla verdiği haberde, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek "Irkçılığa karşı sembolik bir mesaj" verdiklerini vurguladı.

"PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, salı günü yaşanan olaydan sonra ırkçı şiddete karşı birleşti" diye yazan Marca, karşılaşmanın futboldan çok, dördüncü hakemin, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi ve verilen tepkiyle hafızalarda kalacağını vurguladı.

Yapılan yorumda, maçın ertelemeyle de olsa oynanmasına rağmen "Salı günü yaşananlara ilişkin polemiğin bitmeyeceği" kaydedildi.

El Pais gazetesi de dünkü maç öncesinde tüm futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökmesini ve yumruklarını havaya kaldırmasını "Futbol endüstrisi tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük ırkçılık karşıtı gösteri" ifadesiyle yorumladı.

Haberde, UEFA'nın salı günü yaşananlarla ilgili bir soruşturma açtığı, bunun için bir disiplin ve etik müfettiş tayin ettiği aktarıldı. Sport gazetesi, PSG ve Medipol Başakşehir'in "Tüm dünyaya bir fair play mesajı gönderdiğini" yazdı.

KAYNAK: AA

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