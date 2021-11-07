Marcao: 1 puan kayıp değil

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alınan puanın kayıp olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Brezilyalı stoper, "Kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık. Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım. Bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık. Bu 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim. Şimdi milli takım arası var. Sonra önemli bir derbi var. Önce dinlenip sonra o derbiye hazırlanacağız." dedi.

