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Marcao: 1 puan kayıp değil

07.11.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın stoperi Marcao, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Marcao: 1 puan kayıp değil
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Alınan puanın kayıp olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Brezilyalı stoper, "Kolay bir rakibe karşı oynamadık. Topla oynamayı seven bir rakipti. Biz de elimizden geleni yaptık. Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama geçen seneyi unutmayalım. Bir puanımız olsaydı şampiyon olacaktık. Bu 1 puanı kayıp olarak değerlendirmeyelim. Şimdi milli takım arası var. Sonra önemli bir derbi var. Önce dinlenip sonra o derbiye hazırlanacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Marcao
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