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Marcao: Çok fazla havaya girmemek lazım

31.10.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marcao, Gaziantep FK karşılaşmasının ardındna açıklamalar yaptı.

Marcao: Çok fazla havaya girmemek lazım
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Gaziantep FK karşılaşmasının ardındna açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Marcao "Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Marcao "Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günlerde geride kaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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