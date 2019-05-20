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Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Marcao, Emre Belözoğlu ile fotoğrafını paylaşarak "Korkaksın" yazdı.

Marcao'dan Emre Belözoğlu'na: Korkaksın

Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray'ın kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip 22. şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 90 dakika forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, maçtan sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından dünkü maçta Emre Belözoğlu ile tartıştığı bir anın fotoğrafını koyan Marcao, açıklama kısmına ise "Korkaksın" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Marcao emre belözoğlu Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hahahaha :D Marcao senin hayatın kadar adamın top sektirmişliği var!! Kamil daha tanımıyor Emre'yi gol yemeyi hazmedemiyorsan oynamayacaksın !1
Boşver Marcao degmez o seref yoksununa. Yüzune tukursen Yarabbi şükür der o hâin yalaka
adamsın marcao iyi ki geldin bu takıma...
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