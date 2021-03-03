SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Marcao: Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor

Marcao: Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor

03.03.2021 21:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marcao: Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor

Galatasaraylı Marcao, Ankaragücü maçı sonrasında flaş açıklamalar yaptı.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Marcao, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Maç istediğim gibi gitmedi, çok fazla söylenecek bir şey yok. Yapacağımız tek şey dinlenmek ve sıradaki maça odaklanmak. Futbolla ilgili konuşmak istemiyorum. Garibe giden şeyler var. Bu işin kriterini çözmeye çalışıyorum. Bu hakemler beraber eğitim alıyor ama kıstas ne? Eski maçlarda Donk'a ve Luyindama'ya dirsek var. Ama aleyhimize oldu mu sorun yok, lehimize olunca görmüyorlar. Hakem maça damgasını vurdu. Hangisi faul, hangisi penaltı? Ben anlamıyorum. Bize çok rahat veriliyor, rakiplere aynı şey söz konusu değil." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Fatih Terim: Tuzağa düştükFatih Terim: Tuzağa düştük
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic

Sırbistan'ın yeni teknik direktörü Dragan Stojkovic

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Galatasaray bombayı patlattı!

Galatasaray bombayı patlattı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

F.Bahçeli yıldızdan gece yarısı olay paylaşım

F.Bahçeli yıldızdan gece yarısı olay paylaşım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

''Uzaydan bile penaltı!''

''Uzaydan bile penaltı!''

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Diğer Haberler

Marcao: Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor

Marcao: Hakemler aleyhimize çok rahat karar veriyor

Fatih Terim: Tuzağa düştük

Fatih Terim: Tuzağa düştük

Abdurrahim Albayrak'tan olay sözler: Ömür boyu men etsinler beni!

''Yeter be! Ömür boyu men etsinler beni!''

Arda Turan sert çıktı: %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz!

Arda Turan sert çıktı: %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz!

Fatih Terim, tribündeki yöneticilerle tartıştı

Maçta ortalık karıştı! Fatih Terim ile tartıştılar!

ÖZET | Ankaragücü-Galatasaray: 2-1

Galatasaray Ankara'da mağlup oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.