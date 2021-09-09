Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı! İşte o görüntüler

Giresunspor-Galatasaray maçında istenmeyen görüntülere neden olan Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı. İkili antrenman öncesi takım arkadaşları önünde birbirine sarılarak barıştılar.

FATİH TERİM: "BİR DOZU OLMALI"

Görüntüler paylaşılırken Fatih Terim, "25 - 30 adam bunların hepsi ayrı huyda, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kültürde. Doğal olarak bu kadar insanın birarada olması kolay değil. Bu kadar efor harcayan bir bünye mental olarak bir yorgunluk, psikolojik olarak da büyük bir baskıda her insanda bir çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grubun bazı sinirsel hareketler, münakaşalar hatta bazen kavgaya varan hadiseleri olabilir. Ama bir dozu, makul tarafı olmalıdır" dedi.

SAHADA ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİM

Fatih Terim ayrıca, "Marcao ile Kerem arasında olanlar sahada cereyan etmiştir. Dolayısıyla benim odamda Marcao'nun özrünün sahada olmasını istedim. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını ve üzüntü duyduğunu zaten defalarca dile getirdi. Ailesinden de Kerem'den de özür diledi. Ayrıca bunu yapmak da zorundaydı." sözlerini kullandı

MARCAO: İNANILMAZ PİŞMANIM

Marcao, takım arkadaşlarının önünde, "Öncelikle hepinizden özür diliyorum. İlk başta Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih Hocamdan, yardımcılarından, tüm teknik ekipten özür diliyorum. Hiç tasvip etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Çok fazla konuşulacak bir şey de yok. Yüzde yüz ben suçluyum. Bu çok ortada. O yüzden bir kez daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Brezilyalı daha sonra Kerem Aktürkoğlu ile sarıldı. Teknik heyet ve oyuncular iki oyuncuyu alkışladı.

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kart görmüştü. PFDK, Brezilyalı oyuncuya 8 maç men cezası vermişti.



