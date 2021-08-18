Marcao'nun cezası belli oldu! Ayrılıyor mu?

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadeleye Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı damga vurdu. Yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamayla Kerem'den özür dileyen Marcao için sarı-kırmızılı kulübün verdiği ceza belli oldu.

FATİH TERİM BEKLEME KARARI ALDI

Sarı-kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 200 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin euro para cezası vermeyi planlıyor. Savunması alınan Marcao yaptığı hareketten çok pişman olduğunu söyledi.

12 MİLYON EURO TEKLİF

Brezilyalı savunmacıya, İtalya Serie A'dan bir kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim ise kararsız. Marcao'ya kızgın olan Terim bir süre bekleme kararı aldı. Ancak Marcao'nun satılma ihtimali oldukça yüksek.



